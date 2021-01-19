القبض على اربعة متهمين بالقتل في البصرة

2021/01/19 | 11:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على اربعة متهمين مطلوبين بجريمة قتل بعد ثلاث ساعات من قيامهم بجرمهم في محافظة البصرة.وقالت الوكالة في بيان، انه “بعد ورود بلاغ بوجود حادث احتراق عجلة في قضاء الزبير وبالقرب منها جثة محترقة بالكامل، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من […]

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