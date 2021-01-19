العراق يقر استخدام لقاحين جديدين لفيروس كورونا

2021/01/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقر العراق، اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، استخدام لقاحين جديدين لفيروس كورونا.

وذكر بيان عاجل لوزارة الصحة العراقية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية أقرت استخدام لقاح استرازنيكا البريطاني وسينوفارم الصيني بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا".

وكانت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، قد أقرت في وقت سابق، الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكورونا.

وأصبح العراق، بإمكانه استيراد ثلاث لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بعد إقراره رسمياً من قبل الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية.

وفي نهاية العام الماضي، وافقت الحكومة البريطانية على استخدام لقاح فيروس كورونا الذي صممه علماء في جامعة أكسفورد، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات الكلية بكورونا في عموم العراق 609029، فيما توفي 12953 شخصاً نتيجة الإصابة بالوباء، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 571198، بنسبة تعافٍ بلغت 93.8 بالمئة.

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