الاولمبية العراقية تكشف موقف درجال من الغاء انتخابات اللجنة

2021/01/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء ( 19 كانون الثاني 2021)، موقف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في تطويق الأزمة الانتخابية الأخيرة التي إعترت المشهد الأولمبي العراقي.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "درجال كان المفصل الرياضي الحكومي في الاجتماع الذي جمع الاولمبية العراقية ممثلة برعد حمودي مع الأولمبية الدولية بحضور ممثلين عن المجلس الأولمبي الاسيوي في العاصمة العمانية مسقط في الخامس عشر من شهر كانون الأول الماضي".

وأضاف البيان، أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ثمنت موقف الحياد الناضج، والمسؤول، الذي تصدى له درجال في التعاطي مع الازمة التي تصاعدت وتيرتها عقب المخالفات التي إنطوى عليها المؤتمر الانتخابي المنعقد في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي قبل ان يحسم القضاء العراقي الموقف بالغاء نتائج الانتخابات والعودة للقوانين العراقية النافذة وتوجيهات الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الاسيوي".

وكان القضاء العراقي قد أصدر حكما بإلغاء الانتخابات التي فاز بها سرمد عبد الاله رئيساً للجنة الاولمبية العراقية.

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