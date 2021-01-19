صور.. أول شابة تركمانية تدخل السلك العسكري برتبة ملازم

2021/01/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تداولت صفحات ومواقع على التواصل الاجتماعي يديرها أبناء المكون التركماني، منشورات وصوراً، لأول امرأة من المكون تنضم إلى السلك الأمني بصفة ضابط.

ونشر مدونون تركمان، صوراً للملازم (فاطمة وحيد قلعه لي)، قائلين إنها أول امرأة من المكون التركماني، تدخل السلك العسكري بصفة ضابط برتبة ملازم.

قبل ذلك، استقبل رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، فاطمة التي تخرجت مؤخراً من المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.

وأكدت فاطمة، انها ستعمل جاهدة على حماية المواطن وصيانة الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع.

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