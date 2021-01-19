الصدر يعلق على مقترح تأجيل الانتخابات

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر: "نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنياً خالصا، لإتمام آليات الانتخابات وإجرائها باجراءات مقبولة".
واضاف: "كما نأمل أن تكون تلك المقترحات بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية".
واوضح: "فإذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن، وإلا فانتظروا قرارنا".
"على أن يكون آخر تأجيل للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع".
PUKmedia وكالات
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