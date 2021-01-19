بطولة القوة البدنية الكوردستانية تنطلق مطلع الشهر المقبل

2021/01/19 | 13:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم الاتحاد الكوردستاني للقوة البدنية بطولة كوردستان للنساء مطلع الشهر المقبل.

البطولة ترعاها شركة (PHD) للمكملات الغذائية، وتقام في محافظة دهوك حيث تنطلق يوم 4 شباط وتحتتم فعالياتها يوم 5 شباط المقبل.

وتشارك في البطولة جميع الاندية والمؤسسات الرياضية والقاعات في جميع محافظات اقليم كوردستان.

PUKmedia / زيد محمود

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