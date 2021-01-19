السفارة الأميركية في بغداد تعلق بشأن انفجارات بابل

2021/01/19 | 13:05 - المصدر: NRT عربية

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السفارة الأميركية

فوتو: ارشيف

منذ 48 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علقت السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء، بشأن الانباء عن وقوع انفجارات بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل.

وذكرت السفارة في بيان اليوم، 19 كانون الثاني 2021، "نلاحظ وجود تقارير عن احتمالية وقوع انفجارات بالقرب من جرف الصخر، ويمكننا التأكيد على عدم وجود أفراد أو قطعات أميركية بالقرب من جرف الصخر وليس هنالك ضلوع للولايات المتحدة في الحادث المزعوم".

وكان مصدر امني، قد كشف لـ NRT عربية، قيام جهات مجهولة بالتعرض لابراج الطاقة الكهربائية في بابل ليلة امس، وقال إن "أبراج الكهرباء في بابل تعرضت إلى إعتداء وتخريب من قبل جهات ارهابية مجهولة لغاية الان".

وأكدت مصادر محلية في بابل سماع اصوات لطيران جوي في المحافظة ليلة امس بالتزامن مع وقوع عدة انفجارات لم يتم تحديدها موقعها.

من جهتها علقت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بشأن الانباء التي أشارت إلى تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس، حيث قالت في بيان لها ، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس الاثنين".

واضاف البيان ان "الخلية دعت وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات لمحاولة ارباك الرأي العام".

ر.إ

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