الصحة العراقية تصدر بياناً بشأن الموجة الثانية لجائحة كورونا

2021/01/19 | 13:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الموجة الثانية لجائحة كورونا "كوفيد-19"، محذرة من أن فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة يعتبر عامل مساعد لانتشار الوباء.وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تتابع انطلاقا من …

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