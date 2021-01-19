مصر والأردن تؤكدان تعزيز الاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري

2021/01/19 | 13:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للعاصمة الأردنية عمان.وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد التأكيد على تعزيز …

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