الصين تكتشف بؤرة جديدة لتفشي كورونا

2021/01/19 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى فيروس كورونا في مدينة جيلين.وبحسب الوزارة، حدث ارتفاع في عدد الإصابات في مدينة جيلين الشمالية الشرقية.وتم خلال اليوم الماضي اكتشاف 118 حالة إصابة في البلاد، منها 43 حالة في جيلين.وهذا ارتفاع كبير في عدد الحالات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجل […]

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