2021/01/19 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الاول الماضي المركز الخبري الوطني.

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