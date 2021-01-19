القيادة المركزية الأميركية: الانفجارات في جرف الصخر لم تكن نتيجة عمل عسكري أميركي

2021/01/19 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

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الانفجارات في جرف الصخر

نفت القيادة المركزية الأميركية اية علاقة للقوات الاميركية بالانفجارات التي وقعت بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة بغداد.

وأكدت القيادة في بيان مقتضب نشرته تعليقا على الانباء عن وقوع ثلاثة انفجارات داخل مواقع للحشد الشعبي، أكدت ان الانفجارات تم الإبلاغ عنها في وقت سابق، على بعد اربعين ميلاً خارج بغداد في بلدة جرف النصر لم تكن نتيجة عمل عسكري أميركي.

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