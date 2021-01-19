وزير الدفاع التركي يصل الى أربيل في ثاني محطات زيارته الى العراق

2021/01/19 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الى أربيل بعد انهاء زيارته الى العاصمة بغداد.

وكان في استقبال الوزير التركي في مطار أربيل وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان شورش إسماعيل، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية لإقليم كردستان سفين دزئي، في حين ذكرت مصادر في الإقليم ان آكار سيجتمع خلال الزيارة برئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني.

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