ميلان في قمة دوري الطليان بفضل هدفي ايبرا

2021/01/19 | 13:15 - المصدر: سفن سكاي

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انفرد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تغلبه على مضيّفه كالياري بهدفين نظيفين في ختام الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وضرب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بقوة في مشاركته الثالثة بعد العودة من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ 22 تشرين الثاني، وقاد بثنائيته ميلان للانفراد مجددا بالصدارة.

وخاض إبراهيموفيتش مباراة كالياري أساسيا من بدايتها حتى نهايتها وأثبت أنه ما زال الرقم الصعب رغم أعوامه الـ39.

وبهدفيه الإثنين، أعاد السويدي ميلان الى الصدارة بـ 43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن جاره اللدود إنتر ميلان الفائز الأحد على يوفنتوس حامل اللقب بنتيجة 2-0 ، مانحا فريقه الدفع المعنوي اللازم قبل لقاء أتالانتا القوي ثم إنتر بالذات في ربع نهائي الكأس.

وكانت المباراة تاريخية لميلان، إذ عادل أطول سلسلة له من دون هزيمة خارج ملعبه (16) منذ اعتماد النقاط الثلاث للفوز موسم 1994-1995، والتي حققها بين أيلول 2003 ونيسان 2004 بحسب “أوبتا” للإحصاءات.

وحافظ ميلان على تقدمه بهذين الهدفين رغم اضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير بعد طرد العائد من الإصابة البلجيكي أليكسيس سايلمايكرز بعد دقائق معدودة على دخوله أرضية الملعب.

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