الكشف عن توجهين مختلفين في البرلمان تجاه ملف استقطاعات الرواتب.. أي رأي سيطبق؟

2021/01/19 | 13:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجهين في البرلمان تجاه ملف استقطاعات رواتب الموظفين في موازنة 2021، القرار غير محسوم باعتماد أحد التوجهين لغاية الان.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي، ان “هناك توجهين في اللجنة المالية اما الغاء الاستقطاعات في رواتب الموظفين ضمن موازنة عام 2021 أو تخفيضها”، مبينا ان “البرلمان يدرس سلبيات وايجابيات كل حالة ومدى تأثيرها على الموازنة”.

وأضاف كوجر ان “اسباب الغائها او تخفيضها يعود إلى أن المواطن قد تضرر في مجالات أخرى، مثل انخفاض سعر الدينار أمام الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق وفرض الضرائب، كلها أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على معيشة المواطن وبالتالي فإن الاستقطاعات ستزيد من معاناة المواطنين في حال إقرار ذلك”.

ولفت كوجر الى انه “يتم الان دراسة كل حالة والبحث في ابواب اخرى لتعويض هذه الاستقطاعات وقد نذهب لحذف فقرة الاستقطاعات”، مشيرا إلى أن “هذا القرار غير محسوم لغاية الان”.

ولفت كوجر إلى ان “رفع سعر النفط المثبت في موازنة عام 2021 والبالغ 42 دولار للبرميل بعد ارتفاع هذه الاسعار سوف يساعدنا فقط في تخفيض خفض العجز الكبير البالغ 71 ترليون دينار”.

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