2021/01/19 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعلن إيرادات وصادرات الشهر الماضي

إيرادات شهر كانون الأول الماضي بلغت (4) مليارات و(235) مليونا و (313) الف دولار

كمية الصادرات بلغت 88 مليوناً و211 ألفاً و750 برميلاً

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