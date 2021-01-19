الثقافة تحدد مقراً للفرقة السمفونية

التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم بأعضاء الفرقة السمفونية العراقية ، بدائرة السينما والمسرح، يوم أمس الاثنين ، لبحث الحلول المناسبة لتفعيل عمل الفرقة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشاد ناظم خلال اللقاء بتاريخ الفرقة السمفونية وللمنجزات التي حققتها بأعتبارها معلم فني وثقافي مهم في العراق، مبيناً العمل على دعمها واصلاحها وتذليل العقبات التي توجهها وحسم القرارات الإدارية المتعلقة بشأن العقود.
وبين ناظم خلال حديثه ان الوزارة بصدد تهيئة مقر يليق بهذه الفرقة التي تحمل طابع الرمزية الفنية للوزارة بشكل خاص وجمهورية العراق بشكل عام، مبيناً انه من المؤمل جعل قاعة الشعب التراثية مقراً للفرقة.
ووجه ناظم بتجديد العقود المبرمة مع أعضاء الفرقة السمفونية بشكل عاجل بعد التدقيق المالي والقانوني عليها، وقد يشمل هذا القرار أعضاء الفرق الوطنية الأخرى.
وأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار ان هناك عدد من المقترحات الخاصة بمستقبل الفرقة يتم مناقشتها اهمها ، فصل الجانب الإداري عن الجانب الفني وعمل تشكيل إداري يضم فرقة التراث الموسيقي العراقي وفرقة الفنون الشعبية العراقية.
وحث ناظم خلال اللقاء مجلس إدارة الفرقة السمفونية الوطنية العراقية على تقديم برنامج موسيقي من السمفونية الكلاسيكية التي تحمل الطابع الثراثي العراقي هذا العام، داعياً إلى تقديم تقارير فنية خاصة بهذا الشأن سنوياً، مشيراً إلى ضرورة التزام أعضاء الفرقة بجدول التدريبات (البروفات) تمهيداً للمشاركة في المهرجانات والاحتفالات الرسمية.
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