الثقافة تحدد مقراً للفرقة السمفونية

2021/01/19 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم بأعضاء الفرقة السمفونية العراقية ، بدائرة السينما والمسرح، يوم أمس الاثنين ، لبحث الحلول المناسبة لتفعيل عمل الفرقة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشاد ناظم خلال اللقاء بتاريخ الفرقة السمفونية وللمنجزات التي حققتها بأعتبارها معلم فني وثقافي مهم في العراق، مبيناً العمل على دعمها واصلاحها وتذليل العقبات التي توجهها وحسم القرارات الإدارية المتعلقة بشأن العقود.

وبين ناظم خلال حديثه ان الوزارة بصدد تهيئة مقر يليق بهذه الفرقة التي تحمل طابع الرمزية الفنية للوزارة بشكل خاص وجمهورية العراق بشكل عام، مبيناً انه من المؤمل جعل قاعة الشعب التراثية مقراً للفرقة.

ووجه ناظم بتجديد العقود المبرمة مع أعضاء الفرقة السمفونية بشكل عاجل بعد التدقيق المالي والقانوني عليها، وقد يشمل هذا القرار أعضاء الفرق الوطنية الأخرى.

وأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار ان هناك عدد من المقترحات الخاصة بمستقبل الفرقة يتم مناقشتها اهمها ، فصل الجانب الإداري عن الجانب الفني وعمل تشكيل إداري يضم فرقة التراث الموسيقي العراقي وفرقة الفنون الشعبية العراقية.

وحث ناظم خلال اللقاء مجلس إدارة الفرقة السمفونية الوطنية العراقية على تقديم برنامج موسيقي من السمفونية الكلاسيكية التي تحمل الطابع الثراثي العراقي هذا العام، داعياً إلى تقديم تقارير فنية خاصة بهذا الشأن سنوياً، مشيراً إلى ضرورة التزام أعضاء الفرقة بجدول التدريبات (البروفات) تمهيداً للمشاركة في المهرجانات والاحتفالات الرسمية.

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