اعلان رسمي عن ايرادات النفط للشهر الماضي.. رقم “مرتفع” لم يتحقق منذ أشهر طويلة

2021/01/19 | 13:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 88 ) مليوناً و( 211 ) الف و( 750 ) برميل ( ثمانية وثمانون مليونا و مائتان واحدى عشر الفا وسبعمائة وخمسون برميلا )، بإيرادات بلغت (4) مليار و(235 ) مليونا و (313) الف دولار ( اربعة مليارات ومائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة عشر الف دولار).

وجاء في الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 85 ) مليوناً و( 195 ) الف و( 608 ) برميل برميل ، بإيرادات بلغت (4) مليار و(89) مليونا و (41) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(16) الف و(142) برميلا ، بايرادات بلغت (146) مليونا و(272) الف و(112) دولارا .

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (48.013) دولاراً.

واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (31) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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