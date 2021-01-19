صلاح الدين تعلن السيطرة على انفلونزا الطيور

2021/01/19 | 13:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظ صلاح الدين اليوم الثلاثاء 19/1/2021، السيطرة على فايروس انفلونزا الطيور في المحافظة.

وقال المحافظ صلاح الدين الجبر في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، إن "زراعة المحافظة وبالتعاون مع المستوصف البيطري، وبمتابعة مستمرة، تمكنت من حصر منطقة انتشار الفايروس بمساحة تتراوح بين 3 كلم الى 10 كلم".

واضاف ان "المحافظة تراقب الحقول بشكل عام والمناطق التي اصيبت بشكل خاص، ومنحت 21 يوماً من الان للاعلان عن انتهاء ازمة تفشي الفايروس".

ودعا محافظ صلاح الدين الحكومة الاتحادية الى تعويض المتضررين من اصحاب الحقول نتيجة تفشي الفايروس وتسجيلهم لخسائر مادية كبيرة، مؤكداً "متابعة الامر مع الجهات الاتحادية بشكل مستمر".

PUKmedia / اعلام محافظة صلاح الدين

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