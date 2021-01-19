وقع الكورونا على النساء في لبنان: مشؤوم ومهمل - رنا شعيتو

2021/01/19 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رنا_شعيتو يمكن القول بدون مبالغة أنّ فيروس كورونا المستجدّ اكتسح العالم.



وقد كشفت الجائحة العالمية وردود الفعل الرسمية عليها عن فروقات إجتماعية-إقتصادية مبنية على الجندر تم إهمالها والتغاضي عنها رغم إستفحالها.في ١-;-٥-;- آذار ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-، أعلن مجلس الوزراء اللبناني حالة الطوارئ الصحية التي دعت إلى تعليق العمل في كافة الدوائر الرسمية والمؤسسات التعليمية والشركات التجارية.



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