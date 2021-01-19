كيف يستفيد العرب من المتغيرات الدولية ما بعد عهد ترامب؟ - حسن خليل غريب

2021/01/19 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب لا عداوات دائمة في السياسة، وفق العلاقات الدولية، كما أنه لا صداقات دائمة، بل تبادل المصالح هي القاعدة الثابتة.



وإنه من المنطقي أن يتَّبع العرب تلك القاعدة، ولكن على أساس تبادل المصالح المشتركة.إن القاعدة الشاذة في تيادل المصالح السائدة، منذ الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003، تقوم على ضمان المصالح الأميركية ومصالح حلفائها على حساب مصالح الدول الأخرى، وقد وقع النظام العربي الرسمي أسيراً لل ......





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