العد التنازلي لنهاية الامبراطوري الأميركية - رضي السماك

2021/01/19 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك على إثر قيام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باقتحام مبنى البرلمان المعروف ب " الكابيتول " أو الكونجرس في السادس من يناير الجاري ؛ وما تلا ذلك من تداعيات وردود فعل متلاحقة مازالت تتوالى حتى يومنا : باتت كل المؤشرات تقطع بأن العد التنالي لنهاية الامبراطورية الرأسمالية الأميركية قد بدأ بالفعل بالنظر للدلالات الخطيرة البعيدة المدى التي تتسم بها تلك الأحداث .



ومع أن ثمة كتابات ودراسات عديدة نُشرت ......





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