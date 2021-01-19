محافظ صلاح الدين: سيطرنا على إنفلونزا الطيور

2021/01/19 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبر، يوم الثلاثاء، السيطرة على فيروس إنفلونزا الطيور بشكل عال في الحقول التي تفشى بها في مدينة سامراء.وقال الجبر في تصريح ادلى به للصحفيين خلال زيارته الحقول الموبوءة اليوم، ان “زراعة المحافظة وبالتعاون مع المستوصف البيطري، وبمتابعة مستمرة، تمكنت من حصر منطقة انتشار الفيروس بمساحة تتراوح […]

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