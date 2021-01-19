وزير التخطيط يشيد بمستوى الصناعة الوطنية

2021/01/19 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اشاد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، الثلاثاء، بمستوى بعض الصناعات العراقية من حيث النوعية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود شركات حكومية لم يعد لوجودها مبررا في ظل التوجه نحو تفعيل دور القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى معرض "صُنع في العراق" الذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن، على ارض معرض بغداد الدولي بمشاركة القطاعين العام والخاص.

وقال النجم في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان مارأيناه اليوم في اجنحة الشركات المشاركة، يعطينا صورة واضحة عن وجود امكانات وبنى تحتية جيدة للصناعة الوطنية.

واضاف ان وزارة التخطيط تعمل على توفير الظروف المناسبة لتطوير الإمكانات المتاحة لاسيما فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص من خلال رفع مستوى المنافسة مع نظيره القطاع العام واتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المنتج المحلي.

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