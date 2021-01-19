العراق يقر لقاحين لمواجهة فيروس كورونا

2021/01/19 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اقرت الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية، اليوم الثلاثاء، استخدام لقاح أكسفورد البريطاني وسنوفارم الصيني لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، "الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية تقر استخدام لقاح استرازنيكا البريطاني وسينوفارم الصيني بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا".

وفي 27 كانون الأول 2020، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق.

وبعد هذا البيان، اعتمد العراق، 3 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وحتى الان لم يجيز استخدام اللقاح الروسي الذي اطلقته روسيا قبل اشهر.

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