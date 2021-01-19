التعليم تعلن نتائج قبول الوجبة الثانية للطلبة الـ 10% الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

2021/01/19 | 13:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الوجبة الثانية للطلبة الـ 10% الأوائل من خريجي معهد الحرف والفنون الشعبية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020.

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