2021/01/19 | 13:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق عن تنفيذ عملية تعويم الساحبة الصالحية بعد معالجة الفجوة التي سببت غرقها في قناة ام قصر الملاحية .

وذكر المدير العام فرحان محيسن الفرطوسي : حسب توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بضرورة ادامة الوحدات البحرية لموانئ العراق على اكمل وجه تمت عملية الاصلاح مبينا ، ان عمليات الصيانة والتأهيل للساحبة الصالحية تجري بجهود الملاكات الهندسية والفنية لموانئ العراق بصورة مباشرة

من جانبه بين مدير قسم الإنقاذ البحري الكابتن زامل كاظم ان عملية الإنقاذ والصيانة تمت عبر الرافعة العملاقة ابا ذر ومن خلال الملاكات البحرية والهندسية في قسم الإنقاذ البحري وقد تمت معالجة الفجوة التي حدثت في بدن الساحبة الصالحية من قبل ملاكات قسم المسافن والصناعات البحرية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تعويم الساحبة {الصالحية} بعد إصلاح فجوة تسببت بغرقها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تعويم الساحبة {الصالحية} بعد إصلاح فجوة تسببت بغرقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).