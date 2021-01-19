إيران تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالبنزين

2021/01/19 | 13:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن متحدث الحكومة الايرانية، الثلاثاء، عن تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين بنحو 110 ملايين لتر يوميا.

وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحافي، أن الاستهلاك اليومي للبنزين في ايران يتخطى قليلا مستوى 70 مليون لتر يوميا.

وأضاف ربيعي، أن هذه الارقام تعكس تحولا وأحداثا هامة في مجال المشتقات النفطية، وأنها وبجانب الاستثمارات الموظفة بهذا القطاع خففت من وطأة الضغوطات القصوى الاميركية المستهدفة لتصفير صادرات النفط الايراني.



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