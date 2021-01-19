إقرار لقاح بريطاني وآخر صيني للاستخدام الطارئ في العراق

2021/01/19 | 13:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية، الثلاثاء، إقرار اثنين من اللقاحات للاستخدام الطارئ ضد فيروس "كورونا".

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 19 كانون الثاني/يناير، أنّ "الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية أقّرت استخدام لقاح استرازنيكا البريطاني وسينوفارم الصيني بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا".

وحذرت وزارة الصحة، في وقت سابق، من تفشي موجة جديدة من فيروس "كورونا" في العراق، مؤكدة أنّ الوضع الوبائي لم ينحسر بعد، فيما أشارت إلى استمرار التنسيق للحصول على شحنات اللقاح.

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وكانت الوزارة قد أعلنت، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2020، موافقة الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية على استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ في العراق.

فيما قال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح، 10 كانون الثاني/يناير، إنّ "الوزارة أعدت خطة لتحديد منافذ لقاح فايزر حال وصوله"، مبينًا أنّ "الخطة ستخضع إلى مراجعة من قبل لجنة استشارية مختصة".

وأضاف الحلفي، أنّ "الخطة ستشمل جميع المحافظات، عبر المنافذ في المستشفيات حصرًا، إذ لا يمكن وضع اللقاحات في المراكز الصحية"، مشيرًا إلى أنّ "الخطة ستراعي البعد الجغرافي من خلال وضع منافذ أكثر في بعض المحافظات التي قد يكون عدد سكانها قليلاً لكن أقضيتها متباعدة".

وبيّن مدير دائرة الصحة، أنّ "الوزارة ستخصص 60 منفذًا خلال حملة التطعيم الأولية، وقد تتجه إلى زيادتها في حال تطلب الأمر".

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