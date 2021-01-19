مستشار الكاظمي: يجب اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول أي تزوير في الانتخابات

2021/01/19 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لمنع حصول أي تزوير في الانتخابات المقبلة.

وقال الهنداوي، إن ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة أمر لا يقبل المساومة، مشددا على أن اجراء انتخابات مبكرة نزيهة تراعي المعايير الدولية يمتلك أهمية قصوى لدى الأغلبية الساحقة من العراقيين.

وأشار الهنداوي الى أن تعميم اعتماد البطاقات البايومترية الطويلة الأمد، وتوفير المراقبة الشاملة والفعالة من قبل الأمم المتحدة هي من الوسائل الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات..



مؤكدا تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية وتشديدها على أي مرشح او حزب او موظف او ناخب يتورط في اعمال تزوير او انتهاك انتخابي.

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