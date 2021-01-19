وكالة الاستخبارات: القبض على 4 متهمين قتلوا شخصا وأحرقوا جثته في البصرة

2021/01/19 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

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وكالة الاستخبارات: القبض على اربعة متهمين مطلوبين بجريمة قتل بعد ثلاث ساعات من قيامهم بجرمهم في البصرة

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تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية العراقية‏ في الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠٢١

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على اربعة متهمين مطلوبين بجريمة قتل بعد ثلاث ساعات من قيامهم بجرمهم في محافظة البصرة.

وأشارت الوكالة في بيان، ان مفارزها تمكنت وبعد تكثيف الجهد الاستخباري، ومقاطعة المعلومات من خلال دراسة مسرح الجريمة وبوقت قياسي، من القبض على منفذي الجريمة والذين اعترفوا قيامهم بقتل الضحية من خلال تسع عشرة إطلاقة بمنطقة الرأس بواسطة سلاح كلاشنكوف، وإحراقه مع عجلته الخاصة بهدف تضليل القوات الأمنية.

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