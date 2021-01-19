2021/01/19 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان، عن تقديرات تفيد بارتفاع عدد سكان الإقليم إلى أكثر من ستة ملايين نسمة.

وقالت الهيئة في بيان، إن عدد سكان الإقليم يقدر حاليا بستة ملايين ومئة وواحد وسبعين ألفا، وهو رقم أكبر مما أعلنته وزارة التخطيط الاتحادية التي أشارت في وقت سابق الى ان عدد سكان الإقليم يبلغ نحو خمسة ملايين وخمس مئة ألف نسمة، في حين ذكرت الهيئة ان عدد السكان في محافظتي أربيل والسليمانية يزيد على مليوني نسمة لكل منهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإحصاء في كردستان: عدد سكان الإقليم أكثر من 6 ملايين نسمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإحصاء في كردستان: عدد سكان الإقليم أكثر من 6 ملايين نسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).