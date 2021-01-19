الصحة العراقية توافق على إجراء امتحانات الطلبة داخل الجامعات والكليات

2021/01/19 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السماح لوزارة التعليم العالي بإجراء الامتحانات داخل الجامعات الحكومية والأهلية بشكل حضوري.

وقالت الوزارة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه "لا مانع من تطبيق آلية الإمتحانات في الجامعات الحكومية والأهلية للسنة الدراسية 2020 – 2021، على أن تتم متابعة الحالة الصحية الطلاب والكوادر التدريسية من قبل فرقنا الصحية وأن لا يسمح لأي طالب لديه أعراض المرض بأداء الأمتحانات الحضورية إلا بعد جلبه ما يؤيد خلوه من المرض من المؤسسة الصحية المعنية".

وأضافت، أن "سيتم تمديد عدد الأيام المخصصة للإمتحانات الحضورية بما يضمن تواجد ما لايزيد 25% من السعة الإستيعابية لكل قاعة إمتحانية مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الكفيلة بمنع إنتقال المرض ضمن ضوابط وارشادات عودة دوام المدارس والمعاهد والكليات في ظل جائحة كوفيد 19 والتي أعدتها وزارتنا وأقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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