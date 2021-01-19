ديالى.. إغلاق شعبة في ثانوية للبنات بعد تسجيل إصابتين بكورونا

2021/01/19 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، عن إغلاق شعبة في ثانوية للبنات شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية العبارة (17 كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي ، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تربية ديالى قررت إغلاق شعبة في ثانوية (الأديبة) للبنات في ناحية العبارة بعد تسجيل إصابتين في صفوف الطالبات بفيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "الإغلاق هو الأول من نوعه وهو إجراء وقائي لتفادي انتشار الإصابات".

وأضاف التميمي، أن "إغلاق الشعبة سيستمر أسبوعين متتالين وفق الإجراءات المعتمدة"، مؤكداً بأن "وضع الإصابتين لا يستدعي القلق والوضع الوبائي في المدارس تحت المراقبة من قبل الفرق الصحية".

وكانت ديالى قد شهدت مؤخراً تسجيل إصابات في صفوف الطلبة والكوادر التدريسية في مناطق المقدادية والعظيم.

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