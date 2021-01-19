جدول رحلات الخطوط الجوية ليوم الأربعاء

2021/01/19 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم الاربعاء 20/ 1/ 2021.

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