النفط تعلن الإحصائية النهائية لصادرات وإيرادات كانون الأول

2021/01/19 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، الاحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، حيث بلغت الصادرات من الخام ( 88 ) مليوناً و( 211 ) الف و( 750 ) برميل، بإيرادات بلغت (4) مليار و(235 ) مليونا و (313) الف دولار، بحسب شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).وجاء في الاحصائية …

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