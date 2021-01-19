وزير التخطيط : الوزارة تعمل على توفير الظروف المناسبة لتطوير ودعم القطاع الخاص

2021/01/19 | 13:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم ان الوزارة تعمل على توفير الظروف المناسبة لتطوير ودعم القطاع الخاص.واشاد النجم خلال زيارته اليوم إلى معرض "صُنع في العراق" الذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن، على ارض معرض بغداد الدولي، بمشاركة القطاعين العام والخاص ,بمستوى بعض الصناعات العراقية، من حيث النوعية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود شركات حكومية، لم يعد لوجودها مبررا، في ظل التوجه نحو تفعيل دور القطاع الخاص".وأضاف الوزير بحسب بيان لوزارة التخطيط، ان مارأيناه اليوم في اجنحة الشركات المشاركة، يعطينا صورة واضحة، عن وجود امكانات وبنى تحتية جيدة، للصناعة الوطنية، مشيرا إلى ان وزارة التخطيط، تعمل على توفير الظروف المناسبة لتطوير الإمكانات المتاحة، لاسيما، فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، من خلال رفع مستوى المنافسة مع نظيره القطاع العام ، واتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المنتج المحلي"./انتهى2

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