نقابة الصحفيين العراقيين تشارك في دورة تدريب السلامة الإعلامية دولياً

2021/01/19 | 13:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شاركت نقابة الصحفيين العراقيين في دورة تدريب سلامة الإعلاميين والصحفيين التي نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين التي بدأت اليوم .وشارك في التدريب الذي على السلامة الإعلامية والصحفية الزميلات والزملاء المرشحون من قبل أربع نقابات عربية تمثل (العراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين) عبر المنصة الرقمية (زووم).وقدم منير زعرور مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق - الاتحاد الدولي للصحفيين" شرحا عن برنامج السلامة الإعلامية للاتحاد الدولي للصحفيين في المنطقة، والبرامج التدريبية السابقة، مشيراً إلى أن تدريب الزميلات والزملاء المرشحين سيكون لمدة أربعة أسابيع بواقع يومين في الأسبوع ولمدة أربع ساعات، داعياً المرشحات والمرشحين للتدريب على السلامة الإعلامية والصحفية إلى الألتزام بأوقات التدريب"./انتهى7

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