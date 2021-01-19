الصحة تصدر قراراً يخص الامتحانات الجامعية

2021/01/19 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافقت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، على اجراء الامتحانات لطلبة الجامعات في القاعات الدراسية بشكل حضوري.

جاء ذلك في وثيقة موقعة من مدير عام الصحة العامة في الوزارة ریاض عبد الأمير الحلفي، ومعنونة بـ(عاجل جدا)، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ قسم الدراسات والتخطيط، حول أداء الامتحانات ضمن البرنامج الدراسي لوزارة التعليم العالي.

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