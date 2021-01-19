2021/01/19 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.مما لا شك فيه أن ارتفاع ضغط الدم (HBP) يُعد أحد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي أو حتى فقدان البصر؛ كما يُعرف أيضاً باسم فرط ضغط الدم (HTN´-or-HT).



بل أنه في غالب الأمر يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم على أن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ضغط الدم: بعض طرق العلاج الطبيعية - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ضغط الدم: بعض طرق العلاج الطبيعية - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).