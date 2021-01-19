بالصور.. معرض صنع في العراق يواصل استقبال الزائرين

2021/01/19 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تصوير صفاء علوان

يواصل معرض صنع في العراق استقبال الزائرين وسط حضور كبير من مختلف الفئات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد افتتح المعرض يوم امس ووجه بإطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب.

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