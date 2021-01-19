وزير التخطيط يصوب نحو شركات حكومية.. ويشدد على ضرورة رفع مستوى المنافسة

2021/01/19 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أشاد وزير التخطيط خالد بتال النجم، الثلاثاء، بمستوى الصناعات العراقية، من حيث النوعية والجودة.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الثاني 2021) إن "وزير التخطيط أشاد بالصناعة العراقية أثناء تجوله في معرض (صُنع في العراق) الذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن، على ارض معرض بغداد الدولي، بمشاركة القطاعين العام والخاص".

وقال الوزير، بحسب البيان، إن هناك "شركات حكومية، لم يعد وجودها مبررا، في ظل التوجه نحو تفعيل دور القطاع الخاص".

وأضاف، أن "مارأيناه اليوم في أجنحة الشركات المشاركة، يعطينا صورة واضحة، عن وجود إمكانات وبنى تحتية جيدة، للصناعة الوطنية"، مشيراً إلى أن "وزارة التخطيط، تعمل على توفير الظروف المناسبة لتطوير الإمكانات المتاحة، لاسيما، فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، من خلال رفع مستوى المنافسة مع نظيره القطاع العام، واتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المنتج المحلي".

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