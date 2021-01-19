التجارة توافق على زيادة مصرف امين العراق الإسلامي إلى 150 مليار دينار

2021/01/19 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافقت وزارة التجارة، على رفع رأس مال مصرف امين العراق الإسلامي للاستثمار إلى 150 مليار دينار.

وقالت وزارة التجارة في كتاب مرسل إلى المصرف واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "قدم مصرف امين العراق الإسلامي قرار الهيئة العامة بزيادة رأس ماله من 100 مليار دينار إلى 150 مليار دينار"، مشيرة إلى أن الـ50 مليار دينار ستطرح للاكتئاب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن مسجل الشركات في وزارة التجارة وافق على قرار الهيئة العامة لمصرف امين العراق الإسلامي برفع رأس ماله.

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