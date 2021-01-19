المالية النيابية: رواتب الموظفين للشهرين المقبلين لن يشهدا استقطاعات

2021/01/19 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء، أن رواتب الموظفين للشهرين المقبلين لن يشهدا أية استقطاعات، فيما أشار إلى ان الحكومة لا يحق لها تمشية الاستقطاعات او الضرائب، إلا بعد إقرار الموازنة.

وقال الصفار في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة مستمرة بادارة البلد ماليا وفق قانون الادارة المالية 1/12 لحين اقرار الموازنة".

وأضاف أن " قانون الدين الذي اقر في البرلمان نهاية العام الماضي أمّن رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة لحين ما يتم الموافقة وتعديل الموازنة".

وأشار الصفار إلى أنه "بشكل قانوني لا يمكن للحكومة مطلقا قطع رواتب الموظفين او فرض ضرائب دخل على الموظفين، الا بعد اقرار الموازنة وتمرير الفقرات الخاصة بالرواتب، ولهذا فان الرواتب خلال الشهرين المقبلين لن يشهدا اية استقطاعات".

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