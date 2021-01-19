2021/01/19 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تصدير 88 مليوناً و211 الفاً و750 برميلاً خلال كانون الأول الماضي، بإيرادات بلغت 4 مليارات و235 مليونا و313 الف دولار.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “هذه الكميات المصدرة كانت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بكمية بلغت 85 مليوناً و195 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع صادرات النفط والايرادات لمالية لشهر كانون الاول الماضي المركز الخبري الوطني.

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