ديالى تكشف تفاصيل استهداف” ابراج البو محمد”

2021/01/19 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن تفاصيل استهداف ابراج خط ستراتيجية للكهرباء شمال المحافظة.وقال مدير ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الارهاب استهدف في ساعة متاخرة من مساء يوم امس 3 من ابراج خط المنصورية- كركوك الاستراتيجي قرب قرية البو محمد في اطراف ناحية العظيم ما ادى الى انهيار برجين بالكامل واصابة الثالث باضرار مادية كبيرة”.واضاف العبيدي،ان” استهداف الابراج قرب قرية البو محمد هو الاول من نوعه في ديالى خلال العام الجاري”، لافتا الى ان “القوات الامنية بدات بعملية تمشيط في محيط موقع الاعتداء الارهابي واتخاذ سلسلة اجراءات لتامين بقية الابراج القريبة لتفادي تكرار استهدافها متوقعا انطلاق عملية اصلاح الابراج المتضررة في الساعات القادمة باعتبار خط ستراتيجي”.وتعرض ابراج الكهرباء في ديالى الى عمليات استهداف متكررة في الاشهر الماضية من قبل تنظيم داعش.انتهى 25 ف

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