ألمانيا تتجه لتمديد وتشديد الإغلاق العام لمنتصف الشهر المقبل

2021/01/19 | 14:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تستعد الحكومة الألمانية إلى تمديد وتشديد الإغلاق الذي تشهده البلاد لكبح كورونا حتى 15 فبراير، وذلك بعد اجتماع للمستشارة ورؤساء وزراء الولايات الـ16 من المقرر عقده اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن تمدد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات الـ 16 في البلاد الإغلاق الحالي في ألمانيا بسبب فيروس كورونا، خلال محادثات في وقت […]

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