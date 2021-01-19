2021/01/19 | 14:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة ثلجية تطيح بخمسة مهربين على الحدود الايرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 14:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة ثلجية تطيح بخمسة مهربين على الحدود الايرانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة ثلجية تطيح بخمسة مهربين على الحدود الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).