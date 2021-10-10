مجلس الوزراء يصوت تحديد يوم 10/10/2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/19 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد عقد مجلس الوزراء، اليوم 2021/1/19، جلسته الإعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويستضيف أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.ويصوت الان على تحديد يوم الاحد الموافق 10/10/2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة.

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