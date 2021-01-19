السجن 6 سنوات لمدير التقاعد السابق

2021/01/19 | 15:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة عراقية، حكماً بالحبس على مدير هيأة التقاعد العامة السابق أحمد عبد الجليل الساعدي في قضايا فساد.

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